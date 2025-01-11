Грант на переосмысление музыки коренных народов Севера выиграли тюменцы

Проект "Музыкальная креативная лаборатория M'uzLab" выиграл первый конкурс 2025 г. Президентского фонда культурных инициатив. На переосмысление музыки коренных народов Севера авторы получат 3 млн 987 тыс. 738 рублей, - сообщает Тюменская линия.

"Мы выиграли грант на экспедицию на Север, там будем общаться с народностями и собирать материалы. Потом из них сделаем сборник Севера. Также проведем челлендж для музыкантов со всей страны по написанию песен. Мы привезём звёздных экспертов. Добавим ещё пару событий в рамках лаборатории, но не в рамках гранта", - уточнила основатель проекта лаборатории M'uzLab Сюзанна Иванова.

Всего во время реализации лаборатории они намерены выявить 50 музыкантов, выпустить не менее 10 новых авторских песен с просмотром постов в социальных сетях и сети Интернет не менее 300 тыс. и прослушиваний созданных песен не менее 5 тыс. до февраля 2026 года.

Необычный подход к написанию композиций организаторы проекта M'uzLab начали применять в 2024 г. Тогда они дали музыкантам из разных регионов записи звукового ландшафта Тюмени в важных локациях. В итоге вышел альбом, в котором есть звуки термальных источников, часов с Цветного бульвара, ж/д станции Войновка и другие.

"В 2025 году - переосмысление музыки коренных народов Тюменского региона. Это помогает нам самим влюбляться и влюблять других в наш регион, город", - уверена Сюзанна Иванова.