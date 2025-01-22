Тюменские некоммерческие организации на соцпроекты получат более 107 млн рублей

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов общая сумма регионального конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций составит в этом году 107,6 млн рублей. Это на 19 миллионов больше, чем в 2024-м, сообщил губернатор Александр Моор.

"Пятый, юбилейный конкурс грантов будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Особое внимание уделим проектам, которые направлены на сохранение исторической памяти и поддержку участников боевых действий и их семей. Напомню, в 2024-м гранты получили 113 проектов", - отметил Моор.

В этом году конкурс ориентировочно стартует в марте. О начале приема заявок обязательно сообщу у себя в социальных сетях.