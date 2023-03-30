Молодые специалисты "Транснефть – Сибири" - в числе победителей VI Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица"

Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" заняли призовые места в конкурсе инновационных проектов VI Международного молодежного научно-практического форума"Нефтяная столица", который проходил в г. Нижневартовске (ХМАО-Югра) и был приурочен к 70-летию открытия первого месторождения в Западной Сибири.

Старший мастер ремонтного участка Нефтеюганскогоуправления магистральных нефтепроводов Артём Сыровацкихпризнан победителем в номинации "Промышленные технологии и технологии безопасного производства". Он продемонстрировал конкурсной комиссии опытный образецустановки для снятия полимерной изоляции с трубопровода методом магнитной индукционного нагрева тела трубы. Второе место в этой же номинации занял ведущий специалист технического отдела АО "Транснефть – Сибирь" Артём Черных, с работой по обоснованию концепции применения обратимой гидравлической машины в качестве средства повышения надёжности эксплуатации механоэнергетического оборудования магистральных нефтепроводов.

Всего в конкурсе инновационных проектов приняли участие 78 молодых специалистов предприятий нефтегазовой отрасли, которые представили свои разработки в трёх секциях: "Нефтегазовые технологии", "Промышленные технологии и технологии безопасного производства" и "Экология. Зелёные технологии".

"Участие в подобных конкурсах, форумах, конференциях – это всегда хорошая возможность не только проверить свою идею, разработку на прочность, но и научиться правильно её презентовать экспертному жюри. Здесь всегда высокая конкурентная среда, это - крепкая мотивация двигаться дальше, профессионально развиваться. А когда твой проект побеждает, понимаешь, что это твой вклад в науку, в профессию, в развитие родной компании и нефтетранспортной отрасли в целом", - отметил Артём Черных.

В этом году форум "Нефтяная столица" объединил около 1000 человек из 19 стран, в том числе стран СНГ, Ближнего Востока, Африки. На протяжении двух дней студенты профильных вузов, учёные, эксперты в области нефтедобывающей и нефтетранспортной промышленности, молодые специалисты отраслевых компаний, инженеры посещали мастер-классы, круглые столы, презентовали свои проекты, боролись за звание лучших, а значит, и возможность получить поддержку на реализацию своих инициатив.