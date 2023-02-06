В Тюмени на три часа сократят время работы парковок в платном режиме

В Тюмени увеличат на три часа время бесплатного пользования муниципальными парковками. Если ранее автомобилистам в будни нужно было оплатить стоянку машины, начиная с 7:00, а бесплатными они становились только после 19:00, то по новым правилам платный режим будет действовать с 9:00 и до 18:00.

установить время бесплатного пользования парковочным пространством с 18 вечера до 9 утра глава города Руслан Кухарук поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта.

"Поручение главы Тюмени коснется всех платных парковок. Узнать об изменении времени можно будет по дорожным знакам, которые заменят в течение двух недель. Если сейчас мы видим "07.00 – 19.00", то после их обновления там будут другие цифры: "09.00 – 18.00". Это означает, что платить за нахождение машины на парковке нужно будет только в рамках такого временного периода", - поясняют в администрации Тюмени.