Жителям и гостям Тюмени напомнили о бонусах выходных дней

15:12 03 ноября 2023
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Муниципальные платные парковки Тюмени, в том числе многоуровневая парковка на набережной, в выходные и праздничные дни круглосуточно бесплатны для всех, сообщили в администрации города. 

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц:

- Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная;

- Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая;

- Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

Теги: автопарковки , администрация Тюмени
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