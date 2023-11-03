Жителям и гостям Тюмени напомнили о бонусах выходных дней

Муниципальные платные парковки Тюмени, в том числе многоуровневая парковка на набережной, в выходные и праздничные дни круглосуточно бесплатны для всех, сообщили в администрации города.

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц:

- Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная;

- Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая;

- Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).