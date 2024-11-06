Автостоянки у железнодорожного вокзала в Тюмени стали платными

Единое платное парковочное пространство Тюмени с 5 ноября приросло 561 машиноместом, платными стали стоянки и на площади у железнодорожного вокзала, сообщили в администрации города.

"Отдельные зоны платного пространства заработали в границах следующих улиц: парковочная зона № 213: ул. Челюскинцев – ул. Герцена – ул. Тургенева – ул. Республики; парковочная зона № 214: парковки на площади у железнодорожного вокзала; парковочная зона № 215: ул. Советская – ул. Немцова – ул. Елецкая", - указано в сообщении.

Во вторник о том, что в районе данных улиц парковочное пространство стало платным, водителей предупреждали сотрудники Тюменьгортранса. На месте они раздавали или оставляли на лобовом стекле автомобиля информационные листовки о режиме работы, способах оплаты и контактных данных оператора.

"Первую неделю водители, нарушившие правила и не заплатившие за парковку, вместо штрафа получат лишь предупреждение", - напомнили в администрации города уже о традиционном правиле.