В Тюмени оперативно расчистили от льда и снега парковку для машин инвалидов

Жительница Тюмени во вторник выложила видео о том, что у дома №19 по улице Сперанского, где занимаются с детьми-инвалидами, места для машин маломобильных граждан на парковке засыпаны снегом и льдом так, что невозможно припарковаться. В администрации города выявили жалобу при мониторинге соцсетей, а работники ТОДЭП оперативно устранили проблему.

В пресс-службе города напоминают, что о подобных инцидентах нужно сообщать квартальным, их телефоны опубликованы на сайте "Тюмень-наш дом", там же можно сообщить о других недочетах и нарушениях благоустройства.