В Тюмени оперативно расчистили от льда и снега парковку для машин инвалидов

15:45 16 января 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жительница Тюмени во вторник выложила видео о том, что у дома №19 по улице Сперанского, где занимаются с детьми-инвалидами, места для машин маломобильных граждан  на парковке засыпаны снегом и льдом так, что невозможно припарковаться. В администрации города выявили жалобу при мониторинге соцсетей, а работники ТОДЭП оперативно устранили проблему. 

В пресс-службе города напоминают, что о подобных инцидентах нужно сообщать квартальным, их телефоны опубликованы на сайте "Тюмень-наш дом", там же можно сообщить о других недочетах и нарушениях благоустройства. 

Теги: автопарковки , благоустройство , инвалиды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2024