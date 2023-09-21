Синюю разметку рисуют на дорогах Тюмени

Разметка синего цвета появилась на придорожных парковках по улицам Хохрякова, Володарского в Тюмени, она обозначает границу платного парковочного пространства, пояснили в администрации города.

"Синюю прерывистую полосу впервые в Тюмени применили в 2020 году на улице Герцена.

"В Тюмени завершаются ремонтные работы проезжей части методом фрезерования. Согласно контракту, подрядные организации после укладки асфальтобетонного покрытия обязаны восстановить все технические средства по проекту организации дорожного движения. Там, где предусмотрена зона платной парковки, прерывистую разметку нанесли синим цветом для привлечения внимания водителей", - сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.