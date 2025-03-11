В Тюмени усилят контроль за платными муниципальными парковками

Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства и оказать помощь Госавтоинспекции в части исключения нарушений правил парковки на платных стоянках. решения об этом принято в связи с постоянными жалобами горожан на автохамов, которые своими транспортными средствами блокируют машины других автовладельцев, сообщили в администрации города.

Отмечается, что особенно остро проблема ощущается в центральной части города в часы пик. Наиболее часто упоминаются улицы Ленина, Республики (от Первомайской до Челюскинцев), Первомайская (от Республики до Челюскинцев), Челюскинцев (от Советской до Республики), Советская. Кроме того, нередки случаи нарушения правил остановки и стоянки при наличии соответствующих дорожных знаков. Всё это доставляет неудобство и заставляет испытывать затруднения в поисках свободного места для стоянки законопослушных автолюбителей.

Согласно поставленной главой задачей будет заключен контракт на оказание услуг по фото-, видеофиксации транспортных средств, находящихся на муниципальных платных парковках. Специалисты МКУ "Тюменьгортранс" разработали несколько маршрутов (они включают самые проблемные участки), по которым каждые 30-40 минут будут курсировать четыре автомобиля, оснащенных специальными приборами автоматической фиксации. Эта система считывает не только нарушения правил платной парковки (данные в автоматическом режиме передаются в городскую административную комиссию), но и в части нарушений скоростного режима, правил остановки, стоянки, которые напрямую станут поступать в Госавтоинспекцию.

Приборы, установленные на автомобили, будут работать с обзором 360 градусов, а это значит, что ни один нарушитель не сможет уйти от ответственности.

Платное парковочное пространство призвано увеличить пропускную способность, упорядочить дорожное движение. Однако один нарушитель способен уменьшить эффективность локации на 30 процентов.

Предполагается, что изменения в маршруты фиксирующих нарушения автомобилей будут вноситься еженедельно. Специалисты Тюменьгортранса будут отслеживать, поменялась ли ситуация на парковках, стала ли более удобной для граждан сложившаяся дорожная ситуация.