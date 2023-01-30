Вакансии стоматолога и программиста попали в рейтинг высокооплачиваемых для молодых специалистов Тюменской области

Составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов, в Тюменской области его возглавили стоматолог, программист 1С и инженер-дефектоскопист,сообщает дептруда.

Для многих молодых специалистов доступна высокая заработная плата. Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил рейтинг высокооплачиваемых предложений работы для молодежи.

В Тюменской области готовы платить врачу стоматологу до 200 000₽. Программисту 1С готовы платить вознаграждение до 160 000 ₽. Инженеру-дефектоскописту до 120 000₽. В нашем регионе 15 860 вакансий для молодых специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет на портале "Работа России"", - поясняют в департаменте.

Что касается других городов, то в в Санкт-Петербурге до 200 000 рублей может зарабатывать менеджер по туризму. От 180 000 рублей предлагают начинающему агенту по загородной недвижимости в Москве. В Ростове-на-Дону ищут ведущего IT-аудитора в Сбер. Картографу в Новосибирске готовы платить до 150 000 рублей. Столько же предлагают повару-универсалу в Екатеринбурге.