"Россети Тюмень" вложит в развитие электросетевого комплекса Тюменской области 6,3 млрд рублей

В 2023 году "Россети Тюмень" инвестирует в Тюменскую область вместе с северными округами 14,6 млрд рублей, при этом 6,3 млрд направят на развитие электросетевого комплекса на юге, сообщает пресс-служба компании.

"На развитие электросетевого комплекса в Тюменской области компания направит 6,3 млрд рублей, в ЯНАО – 2,1 млрд рублей, в ХМАО – 6,2 млрд рублей. Финансирование инвестиционной программы увеличится почти в два раза по сравнению с фактом прошлого года", - говорится в сообщении.

Энергетики планируют ввести в эксплуатацию 275 МВА трансформаторной мощности. Сетевой комплекс пополнят 32 новых объекта и 110 реконструированных. Протяженность новых линий электропередачи составит 330 км, больше половины из них возведут в Тюменской области.

"Реализация запланированных проектов позволит повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей и обеспечить выдачу необходимой мощности промышленным предприятиям", - отмечают в компании.

В декабре 2021 года сообщалось, что в 2022 году "Россети-Тюмень" увеличит финансирование инвестиционной программы в Тюменской области практически втрое и направит в экономику региона 4,3 млрд рублей.