Делегации Ирана и Турции прибыли в Тюмень для участия в экспортном форуме

Более 300 человек примет Тюменский экспортный форум 1 декабря в Тюменском технопарке, 2/3 участников — представители малого и среднего тюменского бизнеса.

Деловая программа включает себя бизнес-диалоги с Турцией, Ираном, Узбекистаном, экспертные сессии на темы валютного контроля и логистики, b2b переговоры с Турцией, Ираном, Узбекистаном и биржу деловых контактов.

Отмечается, что делегация Ирана уже прибыла в Тюмень и сегодня активно вела переговоры с местными компаниями, также состоялись встречи с турецкой делегацией.

На форуме будут организованы мастер-классы: Международные выставки: секреты успешного участия" (12:55-14:25, аудитория 243), "Маркетинг - кит для экспорта. Ваше эффективное портфолио и продающая презентация с учетом кросс-культурных отличий" (14:40-16:15, аудитория 243). Завершится форум пленарной сессией.