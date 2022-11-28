Сотрудничество с турецкими компаниями обсудят на тюменском экспортном форуме

О развитии экспорта, логистике и льготах для тех, кто поставляет или намерен продавать свои товары и услуги заграницу, речь пойдет на Тюменском экспортном форуме. Он стартует 1 декабря в Технопарке, в числе заявленных мероприятий бизнес-диалог "Россия - Турция: новый уровень экономического партнерства".
На фоне изменения внешнеэкономической конъюнктуры в партнёрства России и Турции появились новые горизонты для экономического сотрудничества стран.
"Интерес к поставкам российской продукции в Турцию и к импорту турецких промышленных и потребительских товаров в 2022 году вырос многократно. Обладают ли таким же интересом к закупке наших товаров турецкие партнеры? В каких нишах наше сотрудничество развивается наиболее эффективно, а в каких есть нераскрытый потенциал? На рынки каких третьих стран Россия и Турция "строят мосты"?" - участники тематической дискуссии на форуме постараются ответить на эти и другие вопросы.
Регистрация на форум здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru