Сотрудничество с турецкими компаниями обсудят на тюменском экспортном форуме

О развитии экспорта, логистике и льготах для тех, кто поставляет или намерен продавать свои товары и услуги заграницу, речь пойдет на Тюменском экспортном форуме. Он стартует 1 декабря в Технопарке, в числе заявленных мероприятий бизнес-диалог "Россия - Турция: новый уровень экономического партнерства".

На фоне изменения внешнеэкономической конъюнктуры в партнёрства России и Турции появились новые горизонты для экономического сотрудничества стран.

"Интерес к поставкам российской продукции в Турцию и к импорту турецких промышленных и потребительских товаров в 2022 году вырос многократно. Обладают ли таким же интересом к закупке наших товаров турецкие партнеры? В каких нишах наше сотрудничество развивается наиболее эффективно, а в каких есть нераскрытый потенциал? На рынки каких третьих стран Россия и Турция "строят мосты"?" - участники тематической дискуссии на форуме постараются ответить на эти и другие вопросы.

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