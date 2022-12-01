В Тюмени проходит ТЭФ-2022, желающие могу посмотреть онлайн

В Технопарке проходит Тюменский экспортный форум, участие в мероприятиях бесплатное, желающие могут посмотреть трансляцию.

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