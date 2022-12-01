В Тюмени проходит ТЭФ-2022, желающие могу посмотреть онлайн

В Технопарке проходит Тюменский экспортный форум, участие в мероприятиях бесплатное, желающие могут посмотреть трансляцию.
В форуме участвуют делегации Турции, Ирана, Узбекистана. В течение дня состоятся экспертные сессии, бизнес-диалогах, бирже контактов.
На повестке - главные вызовы: альтернативные западным рынки экспорта тюменских товаров и услуг, импорт, логистика.
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