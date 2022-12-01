В Тюмени проходит ТЭФ-2022, желающие могу посмотреть онлайн

13:15 01 декабря 2022
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В Технопарке проходит Тюменский экспортный форум, участие в мероприятиях бесплатное, желающие могут посмотреть трансляцию. 

В форуме участвуют делегации Турции, Ирана, Узбекистана. В течение дня состоятся экспертные сессии, бизнес-диалогах, бирже контактов.

На повестке - главные вызовы: альтернативные западным рынки экспорта тюменских товаров и услуг, импорт, логистика.

Теги: ТПП ТО , экспорт
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