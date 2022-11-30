ТЭФ-2022 станет площадкой для обсуждения сотрудничества с Турцией, Ираном и Узбекистаном

Тюменский экспортный форум является ключевым внешнеэкономическим событием региона, в этом году в нем участвуют представители компаний из Турции, Ирана и Узбекистана.
Форум пройдёт 1 декабря, экспертами на нем выступят представители органов исполнительной власти и инфраструктуры поддержки бизнеса, успешные экспортеры и ведущие эксперты в сфере ВЭД. В обсуждении самых горячих тем примут участие около 30 российских и зарубежных спикеров. Открытие форума - в 11:00, пленарная сессия и подведение итогов - в 16:30.
"ТЭФ - это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта. А еще это популяризация ВЭД и развитие навыков ведения экспорта, развитие экспорта тюменских компаний, обратная связь от экспортеров, улучшение диалога государство-бизнес", - отмечают организаторы форума.
Подробности и регистрация на мероприятие - на сайте exportforum.ru
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