Тюменская делегация обсудила в Иране перспективы бизнес-сотрудничества

Тюменские компании посетили один из самых крупных технологических парков в юго-западной Азии - "Пардис", расположенный в 30 км от Тегерана. Здесь зарегистрировано более 400 компаний. В списке резидентов есть и российский бизнес, причем не только крупный. Компании Тюменской области интересовали вопросы логистики, взаиморасчетов, партнерства, необходимости локализации и многие другие, сообщает Инвестагентство.

В рамках знакомства с технопарком делегации были представлены особенности размещения бизнеса: освобождение от налогов на 20 лет и возможность регистрации Иранской компании с долей учредителей из России 100%.

После официальных презентаций состоялся диалог между представителями парка и тюменским бизнесом. Поступило предложение бесплатно занять один из офисов в Технопарке, чтобы самостоятельно убедиться в больших перспективах, который открывает "Пардис".

В рамках бизнес-миссии в Иран, организованной Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" при содействии Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области", состоялась встреча с торговым представителем Российской Федерации в Иране Рустамом Жиганшиным.

В мае этого года в Тегеране состоится выставка нефтегазовой отрасли, которую тюменским компаниям предложили не только посетить, но и представить свою продукцию на стенде.

Руководитель Центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев:

Обсудили в рамках встречи и возможные связи Тюменской области и Ирана в области туризма. Одним из направлений видим работу между вузами стран для повышения уровня знаний русского языка и фарси. Сейчас не так много переводчиков высокого уровня на фарси (язык Ирана) в нефтегазовой отрасли. Вернулись домой с большим количеством идей, которые просто необходимо реализовывать.

Поездка организована в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".