Владимир Чейметов вручил награды работникам сельского хозяйства

Торжественное работников сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области состоялось сегодня в правительстве региона, награды лучшим вручил замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

"Показатели, которых мы достигли, вызывают уважение и благодарность за ваш труд. Об этом говорил президент РФ Владимир Владимирович Путин на открытии птицефабрики в Исетском районе. Сельскохозяйственная продукция имеет высокий экспортный потенциал. Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды, передовиков и всех тех, кто не первый год работает на ниве АПК. Низкий вам поклон и глубокая благодарность!" - отметил в приветствии Владимир Чейметов.

Далее торжества продолжатся церемонией награждения муниципальных районов и предприятий, и концертом, посвящённый Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, гостей будет встречать ДК "Нефтяник".