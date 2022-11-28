Тюменской Geometa заинтересовались в Индии

Разработка резидентов Тюменского Технопарка и Фонда "Сколково" - платформа Geometa высоко оценена индийскими предпринимателями. Проект был представлен в ходе бизнес-миссии в эту страну.

Суть инновации в решениях для сбора и анализа данных, создания цифровых карт и на их основе - умном управлении городами. Веб-платформа Geometa может решать все задачи, где востребован пространственный анализ: в ритейле, логистике, АПК и лесном хозяйстве, сфере недвижимости. Компания-разработчик "Джемс девелопмент" создает продукты в поддержке с государственными информационными системами. Это помогает сделать верный выбор, например, строить образовательные учреждения там, где максимальная концентрация жителей с детьми или на основе информации выстраивать оптимальный график перевозок, либо устранять ошибки в базе налогообложения.

Мария Бобылева, специалист по маркетингу:

В Дели мы провели порядка 50 коротких встреч и приятно удивлены интересом к нашему решению. Индия активно развивается в этом направлении, например, внедряя крайне амбициозный план по созданию 100 умных городов. Цели поездки достигнуты, установили контакты с компаниями, которые подтвердили интерес к нашему решению.

Также в Индии представители компании участвовали в крупной технической выставке Азии Tech Summit и крупнейшей международной конференции по геологии и геопространственным технологиям в г. Хайдарабад.

Алексей Зраенко, директор по развитию:

Страна в чём-то опережает, а в чём-то существенно уступает России. В наших руках уже сейчас есть инструменты и решения, которые помогут городам и регионам Индии ещё быстрее развиваться, привлекая больше внутренних и иностранных инвестиций.

Сейчас тюменский бизнес развивает новую логистику, переориентируя партнёрские отношения в сторону дружественных стран. Усилить присутствие отечественных технологических компаний на азиатском рынке и выстроить взаимовыгодное сотрудничество помогает поддержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".