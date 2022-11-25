Моор обозначил основные направления мобилизации внутренних ресурсов Тюменской области

Ограниченность внешних ресурсов повод мобилизовать и более эффективно использовать внутренние ресурсы, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".

Во-первых, нужно повышать эффективность использования существующей социальной инфраструктуры. Любое социальное учреждение должно стать центром местных сообществ. Проекты надо делать не только для людей, но и вместе с людьми.

Нужно менять логику использования ресурсной базы. Любое социальное учреждение должно стать центром местных сообществ. Те проекты, которые мы делаем, надо делать не только для людей, но и вместе с людьми. Нужно дать возможность людям встречаться, общаться, проводить вместе праздники, делать что-то совместно. В нашем обществе на подъеме находится волонтерское движение. Работу с волонтерами нужно развивать, во многих ситуациях они лучше справятся с задачей доверительного общения, чем специалисты. Поручаю департаменту культуры, департаменту социального развития, департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования совместно с муниципалитетами провести полный аудит инфраструктуры, разработать и внедрить новые стандарты использования наших объектов. Во-вторых, особое внимание - местным инвесторам. Необходимо усилить работу по брендированию муниципалитетов. Нужно брать бизнес-модели, работающие в других местах, и переносить их на местную почву.



У нас в области достаточно людей, у кого есть деньги для открытия небольшого бизнеса. Наша задача – сделать так, чтобы пассивные сбережения стали превращаться в местные предприятия потребительского рынка. Сегодня экономическую активность в муниципалитетах сдерживает неверие в перспективы малой родины. ... Если молодежь найдет все, что необходимо для современной жизни у себя в поселке, она останется там, где близкие и родной дом. Когда территория находит свое уникальное лицо, она становится интересной и людям со стороны, и, самое главное, своим собственным жителям. Самый ценный актив в любой экономике – это бренды, побуждающие местный бизнес создавать самые неожиданные продукты. Поэтому каждая территория должна найти свое уникальное лицо. Чтобы поставить процесс брендирования на поток, сделать из него экономически целесообразный механизм, нужна технология. Такая технология у нас есть. Это проект "Капитаны бизнеса", в актив которого вошли успешные тюменские предприниматели. Он помогает увидеть на местном уровне новые ниши. Нужно брать бизнес-модели, работающие в других местах, и переносить их на местную почву. Даю поручение департаменту инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства совместно с главами муниципалитетов и Торгово-промышленной палатой Тюменской области провести эту работу. Помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса. Любой житель Тюменской области, желающий открыть небольшое предприятие, должен иметь возможность получить бесплатно такую помощь в центрах поддержки предпринимательства.

Третий способ активирования местных ресурсов - это дерегулирование. Тюменские предприниматели отмечают заметное снижение административного давления на бизнес. Эту работу нужно продолжать, обозначил губернатор.