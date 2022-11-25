В тюменской области сохраняется прирост населения

Главным достижением Тюменской области последних лет, несмотря на все потрясения, стало сохранение естественный прироста населения, во многом, благодаря социальной ориентированности региональной политики, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".
"Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается", - подчеркнул губернатор.
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