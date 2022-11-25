В тюменской области сохраняется прирост населения

16:48 24 ноября 2022
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Главным достижением Тюменской области последних лет, несмотря на все потрясения, стало сохранение естественный прироста населения, во многом, благодаря социальной ориентированности региональной политики, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной Думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".

"Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается", - подчеркнул губернатор.

Теги: Александр Моор , послание губернатора
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