Тюменские предприниматели смогут познакомиться с коллегами из Турции, Ирана и Узбекистана

Делегации из Турции, Ирана и Узбекистана посетят Тюмень в рамках реверсных бизнес-миссий, встречи с делегациями запланированы на 29 ноября - 1 декабря, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.
К участию приглашаются местные компании, для составления предварительного списка до 28 ноября включительно нужно зарегистрироваться. Со списком иностранных делегаций можно ознакомиться здесь. Уточнить информацию можно по тел. 89129279216.
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