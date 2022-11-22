Тюменские предприниматели смогут познакомиться с коллегами из Турции, Ирана и Узбекистана

Делегации из Турции, Ирана и Узбекистана посетят Тюмень в рамках реверсных бизнес-миссий, встречи с делегациями запланированы на 29 ноября - 1 декабря, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

К участию приглашаются местные компании, для составления предварительного списка до 28 ноября включительно нужно зарегистрироваться. Со списком иностранных делегаций можно ознакомиться здесь. Уточнить информацию можно по тел. 89129279216.