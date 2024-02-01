Тюменская область намерена развивать экспорт в страны Азии, Ближнего Востока и Африки

Основными направлениями внешнеэкономической деятельности Тюменской области в 2024 году станут Азия, Ближний Восток и Африка, заявил во время пресс-конференции в среду глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, за 2023 год регион принял пятнадцать делегаций из разных стран в рамках форумов и отдельных поездок, в то же время делегации Тюменской области посетили более тридцати стран.

"В ближайшие годы вся наша внешнеэкономическая деятельность и выстраивание отношений с партнерами будут ориентированы на страны Азии, Ближнего Востока, Африки. Здесь, безусловно, предстоит очень большая работа, поскольку прежде так активно мы этим не занимались, тем более, что все эти регионы своеобразные, страны очень разные, и вопрос выстраивания диалога требует времени", - сообщил Александр Моор.

Особый интерес вызывает рынок Китая. И хотя есть определенные сложности с прохождением сертификации, в выстраивании отношений с китайскими партнерами в связи с тем, что им нужны очень крупные поставщики, на сегодня это самый перспективный рынок.

При этом, помимо традиционных для экспорта нефтехимии, продуктов питания, машинного оборудования, регион ищет новые предложения, которые могли бы стать востребованными у зарубежных партнеров. Как пример — люцерна, которую можно продать в Китай.

"Сейчас как минимум двумя компаниями прорабатываем проекты выращивания люцерны, тем более что для нее очень хорошо подходят нашей земли в юго-восточной части региона, где много озер: при хорошем поливе можно три укоса в год делать. Выращивание люцерны, ее высушивание, пакетирование особым образом экономически может быть существенно более эффективно, чем выращивать другие виды сельской продукции", - отметил Моор.