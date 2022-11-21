В рейтинге регионов по неравенству зарплат Тюменская область вошла в топ-20

Рейтинг регионов России по неравенству зарплат 2022 года опубликовало РИА Новости, Тюменская область в нем заняла 19 строчку, в топ-3 вошли Чукотка, Ямал и Магадан.

Долю работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч вычислили эксперты агентства РИА Рейтинг. Расчеты произведены на основе данных официальной статистики по средним зарплатам в регионах с сентября 2021 по август 2022 года). Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40 процентов работающих. На последних строчках — Ингушетия и Калмыкия.

В Тюменской области, согласно исследованию, свыше 100 тысяч рублей в месяц получают 9,1% работающих, менее 20 тысяч - почти 12%. У остальных зарплаты варьируются в пределах 27-60 тысяч рублей.

У лидера рейтинга - Чукотки - свыше 100 тыс. рублей получают 49,6%, менее 20 тысяч - 1,5%, диапазон распространенных зарплат - 65-164 тыс. рублей. Ямал на втором месте в списке, там больше сотни получают почти 44% работающих, менее 20 - те же 1,5%, а диапазон зарплат варьируется в основном от 60 до 152 тысяч рублей.