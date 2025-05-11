Стало известно, зарплаты каких специалистов выросли в Тюменской области

По итогам 1 квартала 2025 года, тюменцы стали получать в среднем на 10 тысяч больше в сравнении с прошлым годом, - считают аналитики hh.ru. Они выяснили, у каких специалистов в Тюменской области за прошедшие три полных месяца предлагаемые заработные платы выросли заметнее всего. Аналитика была проведена по 173 профессиям.

Лидерами по уровню прироста зарплатных предложений в рублях в Тюменской области стали финансовые директора: суммы заработных плат, которые работодатели указывают в вакансиях для них, выросли сразу на 165 тыс. рублей - до 300 тыс. рублей в среднем.

На 66,4 тыс. рублей больше, чем год назад, компании-работодатели готовы платить руководителям отдела логистики (175 тыс. рублей, в среднем), коммерческим директорам (235 тыс. рублей), руководителям филиалов (150 тыс. рублей) и механикам (148,5 тыс. рублей).

Далее в списке специалистов, чьи зарплаты выросли на рынке труда, - директора по персоналу (+40 тыс. рублей, до 150 тыс. рублей), сетевые инженеры (+40 тыс. рублей, до 120 тыс. рублей), парикмахеры (+31,2 тыс. рублей, до 100 тыс. рублей), руководители группы разработки (+30 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей), - сообщает Вслух.ру.

У курьеров заработки также выросли (+25,8 тыс. рублей, до 140,7 тыс. рублей). Директора по маркетингу и PR, если верить предложениям о работе, прибавили в зарплате 25 тыс. рублей - до 135 тыс. рублей, маляры - +25 тыс. рублей, до 120,8 тыс. рублей, PR-менеджеры - +25 тыс. рублей, до 75 тыс. рублей, агенты по недвижимости - +24,4 тыс. рублей, до 150 тыс. рублей и руководители отдела продаж - +23,5 тыс. рублей, до 149,2 тыс. рублей.