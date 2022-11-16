Заводоуковский маслозавод экспортировал в Китай 2,5 тысячи тонн рапсового масла

13:04 16 ноября 2022
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В октябре 2022 года проконтролировано 215 тонн рапсового масла, экспортируемого в Китайскую Народную Республику, ведущим и основным экспортером в Тюменской области является Заводоуковский маслозавод, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. 

"По результатам лабораторных исследований, проведенных Тюменской фитосанитарной испытательной лабораторией ФГБУ "ВНИИЗЖ", экспортная продукция признана соответствующей требованиям страны-импортера. Территориальным Управлением Россельхознадзора выдано 94 фитосанитарных сертификата", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Всего с начала 2022 года с маслозавода экспортировано более 2 500 тонн рапсового масла, выдано 134 фитосанитарных сертификата.

Теги: экспорт
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