Заводоуковский маслозавод экспортировал в Китай 2,5 тысячи тонн рапсового масла

В октябре 2022 года проконтролировано 215 тонн рапсового масла, экспортируемого в Китайскую Народную Республику, ведущим и основным экспортером в Тюменской области является Заводоуковский маслозавод, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных Тюменской фитосанитарной испытательной лабораторией ФГБУ "ВНИИЗЖ", экспортная продукция признана соответствующей требованиям страны-импортера. Территориальным Управлением Россельхознадзора выдано 94 фитосанитарных сертификата", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Всего с начала 2022 года с маслозавода экспортировано более 2 500 тонн рапсового масла, выдано 134 фитосанитарных сертификата.