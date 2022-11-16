Депутаты гордумы обратили внимание администрации города на обеспечение ресурсами частного сектора

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Выполнение муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021-2026 годы" в 2021 и за десять месяцев 2022 года обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

За 2021 год проведён капремонт в 90 муниципальных жилых помещениях, 14 нанимателе получил компенсацию за самостоятельный ремонт, 94 ветерана ВОВ получили социальные выплаты. В развитие системы водоснабжения и водоотведения из разных источников в 20221 году вложено 2 млрд рублей: построено и заменено почти 34 км сетей водоснабжении, около 11 км водоотведения, выполнена реконструкция и модернизация 4 сооружений. По теплоснабжению в 2021 году работы выполнены на 1,5 млрд рублей: заменено почти 20 км сетей теплоснабжения, построено 1,04 км теплосетей, выполнен капремонт оборудования на 21 центральном теплопункте и 4 котельных, реконструирована 1 котельная. В целом муниципальная программа выполнена на 92% и признана умеренно эффективной, сообщил замглавы города Владимир Кильтау.

Что касается предварительных итогов этого года, то на 1 ноября в городе заменено 12 км сетей теплоснабжения и реконструирована 1 котельная. Завершены строительство сооружений повторного использования промывных вод, реконструкция 2 сооружений водоподготовки, реконструкция и строительство почти 44 км сетей водоснабжения, реконструкция 7 сооружений водоотведения, продолжается строительство 3 сооружений. Выполнены работы по ремонту 47 муниципальных квартир, 68 ветеранам и инвалидам великой отечественной войны предоставлены социальные выплаты на ремонт, в этом году их размер составляет 200 000 руб. 70 заявителей получили субсидии на газификацию, субсидии на оплату ЖКХ предоставлены 9682 семьям, выполнены работы по ремонту фасада одного многоквартирного дома завершены строительно-монтажные работы по замене коммунальных сетей в границах 36 дворовых территорий.

Депутаты проявили особый интерес к присоединению частного сектора к центральному водоснабжению, водоотведению и газификации. По словам представителя администрации, работа продолжается в плановом режиме, уточняются списки домовладений, готовых подключиться к инженерным сетям. Что касается газификации, то в прошлом году субсидии получили 77 владельцев на общую сумму почти 4 млн рублей, в этом году - 70.

Подводя итоги обсуждению, председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов подчеркнул, что ресурсоснабжающим организациям необходимо уделить большее внимание информированию горожан о возможности подключения к сетям.

Важно информирование жителей частного сектора, что у них такая возможность есть. Такие примеры есть: УСТЭК информирует собственников через почту о возможности переключения с централизованного отопления на газификацию. Остальные ресурсоснабжающие организации тоже должны вести такое уведомление, чтобы решать вопросы по техподключению коллегиально и снижать экономическую нагрузку на жителей домов", - подчеркнул Дмитрий Антипов.