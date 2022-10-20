Тюменцы выиграли шесть миллионов на социнициативы

Во втором сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты": 13 проектов из Тюменской области на сумму 6 112 000 рублей будут реализованы в регионе.



Самый крупный грант - 800 тыс. рублей - достался Станиславу Курьянову в номинации #вдохновляй. Молодой человек организует фестиваль кубинского танца Chaka Chaka.

795 тыс. рублей получила Мария Косицына в номинации #развивай_среду на проведение Всероссийского форума педагогов будущего "Крапива".

Алена Гаврилюк представила проект медиастудии сельской молодежи "Кря" в номинации #расскажи_о_главном и получила 500 тыс. рублей.

Елена Круглова планирует организовать летнюю досуговую площадку для тобольской молодежи "Молодежный квартал" (#вдохновляй). Она также выиграла 500 тыс. рублей.

Татьяна Школяренко в номинации #стирай_границы с проектом "Ты справился!" получила 340 тыс. рублей. Инициатива тюменки направлена на поддержку детей, прошедших лечение в реанимации и интенсивной терапии:

У моей дочери редкое заболевание: периодически проходим лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации. Сама знаю, как врачи относятся к своим подопечным, и что испытывают дети и их родители. Поэтому решила, что надо подойти комплексно: поддержать как семьи, так и медицинских работников. Я рада, что победила. Надеюсь, что мой проект откроет в сердцах людей доброту: дети и родители будут еще больше доверять врачам, а доктора станут более чувствительней к маленьким пациентам.

С подробным списком проектов-победителей можно ознакомиться во вложении.

Всего на конкурс подали 9 433 заявки из 85 регионов России. Участники представили свои проекты в 15 номинациях. Среди всех участников выделили 466 проектов-победителей. Общая сумма грантов 248 475 000 составила рублей.