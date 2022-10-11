В Тюменской области потушили три лесных пожара

09:00 11 октября 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 11 октября действующих лесных пожаров нет.

За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано,  ликвидировано 3 на общей площади 14,2 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

11 октября на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

Теги: лесные пожары
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