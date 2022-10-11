В Тюменской области потушили три лесных пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 11 октября действующих лесных пожаров нет.
За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, ликвидировано 3 на общей площади 14,2 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.
11 октября на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).
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