Более ста улиц отремонтируют в Тюменском районе в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

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В Тюменском районе национальный проект "Безопасные качественные дороги" в этом году позволит привести в порядок 108 улиц - отремонтировать более 55 км дорог.

Так, в селе Перевалово в этом году подрядные организации провели ремонт дорог на девяти улицах. В рамках проекта "Безопасные качественные дороги" обновлено покрытие на ул. Сиреневой, Сосновой, Рябиновой, Новой, Молодёжной, Береговой, Берёзовой и Зелёной, также отремонтирован пр. Северный. Общая протяжённость ремонта составила более 4,5 км. Кроме основного направления обустроены подъезды к домам, прочищены водоотводные канавы, уложены водопропускные трубы.

В целом более 83% дорог в тюменской агломерации уже находятся в нормативном состоянии. В результате реализации планов национального проекта этот показатель должен вырасти до 85% к 2024 году. Это один из лучших показателей в России, отмечают в ГУС ТО.