В Тюменской области ликвидировано три из четырех выявленных лесных пожаров

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 26 сентября действует 1 локализованный лесной пожар.

За прошедшие сутки зафиксировано 4 новых лесных пожара три ликвидировано на общей площади 20,5 га. Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев, напоминают в деплеса.

26 сентября на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность). По погодным условиям 27 и 28 сентября на всей территории Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).