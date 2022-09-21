В тюменских лесах действует три пожара

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 21 сентября действует 3 лесных пожара, 2 из них локализовано.
В прошедшие сутки зафиксировано 3 новых лесных пожара, один ликвидирован на площади 1,2 га.
Сегодня, 21 сентября, на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).
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