Тюменские леса этим летом горели в четыре раза меньше, чем в 2021 году

Количество возгораний в лесах Тюменской области по сравнению с 2021 годом сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 12 раз, сообщил накануне губернатор Александр Моор.
Сезон-2021 Моор назвал одним из самых горимых за всю историю наблюдений, потому что была аномально жаркая и аномально ветреная погода, почти два месяца не было осадков.
"По сравнению с прошлым сезоном по количеству возгораний в этому году в 3,8 раза меньше, а по площади, пройденной пожаров, - в 12 раз меньше. Безусловно, погодные условия помогали, но в прошлом году мы выделили дополнительные деньги и в том числе деньги, которое выделяло федеральное правительство, на приобретение лесопожарной, лесопатрульной техники. Мы существенно усилились. Мы добавили на 20% штат пожарных десантников, это люди, которые профессионально тушат лес в труднодоступных условиях, полностью укомплектовали штат лесопожарных формирований, и сделали определенные выводы из опыта, который нам преподнес 2021 год", - заявил губернатор.
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