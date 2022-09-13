В Тюменской области ликвидирован лесной пожар

09:22 13 сентября 2022
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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 13 сентября действующих лесных пожаров нет.

За прошедшие сутки зафиксирован и ликвидирован 1 лесной пожар, огнём пройдено 0,7 га.

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

13-14 сентября на всей территории Тюменской области установлен II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность.

Теги: лесные пожары
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