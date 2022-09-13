В Тюменской области ликвидирован лесной пожар

Общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 13 сентября действующих лесных пожаров нет.

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