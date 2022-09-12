Тюменская область на 16 месте по уровню зарплат руководителей компаний

Рейтинг регионов страны по уровню реальных заработных плат руководителей отделов и подразделений в местных компаниях составили эксперты hh.ru, в основе анализа данные по 700 компаниям – участникам аналитического проекта hh.ru "Банк данных заработных плат".

Тюменская область в рейтинге на 16 месте - фактический совокупный доход руководителей отделов и подразделений в регионе составляет в среднем 82 500 рублей. Югра на 30 месте (77 083 рубля).

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, в Москве – здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198 287 рублей. На втором месте – Приморский край (160 000 рублей), на третьем – Санкт-Петербург (131 132 рубля), на четвертом – Свердловская область (120 000 рублей), на пятом – Московская область (113 646 рублей).