В центре Тюмени вдвое увеличится количество платных муниципальных парковок

До конца города в центре Тюмени около 1600 парковочных мест станут платными, об этом директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин сообщил на заседании постоянной комиссии Тюменской годумы.

Реализация парковочного пространства предусматривает поэтапный ввод платного режима. В прошлом году было создано 1662 платных парковочных места, установлено 34 паркомата и 3 парковочные кассы. В этом году до конца года планируется перевод 1595 парковочных мест с установкой еще 34 паркоматов.

Стоянки станут платными в границах улицы Первомайской, Республики, берега реки Тура, Полины Осипенко, Орджоникидзе и улицы Советской. В границы второго этапа также попали улицы Луначарского, Ирбитская и Ямская, улица Республики от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте.

Сорокин напомнил, что в платный режим парковки переводятся для того, чтобы разгрузить центральные улицы города.

Средства за пользование платными муниципальными парковками поступают в бюджет города. За 2021 год поступило 17 млн, в 2022 на 1 сентября - 27,34 млн рублей. За нарушения правил парковок в 2021 году выписано 30,6 млн рублей штрафов, из них 18,7 млн взыскано, в этом году с начала года выписано уже 36 млн рублей штрафов.