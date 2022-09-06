Гастрофестиваль пройдёт в ресторанах Тюмени с 7 по 30 сентября

Ассоциация гостеприимства Тюменской области проведет в Тюмени седьмой гастрономический фестиваль, в этом году участвовать в нем будут 19 ресторанов.

На протяжении одного месяца в ресторанах-участниках будет действовать специальный дегустационный сет от шеф-поваров (три блюда за 1,5 тыс. рублей за сет), главное условие - еда готовится из продуктов местных производителей - партнёров фестиваля. Фестиваль проводится с целью развития гастрономической культуры популяризации местных продуктов.

"Фестиваль - это отличная возможность познакомиться с почерком и фирменным стилем шеф-поваров нашего города и удивиться, насколько разными могут быть местные продукты в разных интерпретации кулинарных маэстро", - отмечают организаторы.