Гастрофестиваль пройдёт в ресторанах Тюмени с 7 по 30 сентября

10:40 06 сентября 2022
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Ассоциация гостеприимства Тюменской области проведет в Тюмени седьмой гастрономический фестиваль, в этом году участвовать в нем будут 19 ресторанов. 

На протяжении одного месяца в ресторанах-участниках будет действовать специальный дегустационный сет от шеф-поваров (три блюда за 1,5 тыс. рублей за сет), главное условие - еда готовится из продуктов местных производителей - партнёров фестиваля. Фестиваль проводится с целью развития гастрономической культуры популяризации местных продуктов.

"Фестиваль - это отличная возможность познакомиться с почерком и фирменным стилем шеф-поваров нашего города и удивиться, насколько разными могут быть местные продукты в разных интерпретации кулинарных маэстро", - отмечают организаторы. 

Теги: гастрономический фестиваль , местные производители , рестораны
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