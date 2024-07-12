Гастрофестиваль "Вкусная Тюмень" пройдет на набережной 27 июля

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Семейный гастрономический фестиваль "Вкусная Тюмень" 27 июля с 10:00 и до позднего вечера будет действовать на набережной у "Конторы пароходства".

"В этот день на местных продуктах будут готовить два десятка ресторанов Тюмени и Тобольска. Во время гуляний возле Конторы пароходства развернется самый большой в городе фудкорт. Уникальные меню составлены специально для гостей гастрономического фестиваля "Вкусная Тюмень" и всего на один день", - сообщается в группе проекта "Сибирь на вкус".

Рестораторы разработали рецепты блюд и напитков на основе минеральной воды из подземных источников нашего региона, кваса "Очаковский" , который производят в Тюмени, и яиц Боровской птицефабрики.

В этот день можно будет не только вкусно поесть, но и поучиться кулинарному мастерству у лучших шеф-поваров города. Весь день в программе фестиваля - гастрономические мастер-классы для детей и взрослых.