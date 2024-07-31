Организаторы гастрофестиваля "Сибирь на вкус" готовят спецвыпуск к юбилею Тюменской области

Посвященный 80-летию Тюменской области спецвыпуск гастрономического фестиваля "Сибирь на вкус" пройдет в Тюмени с 12 по 25 августа с участием двенадцати ресторанов, организует его Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров.

Во время фестиваля посетители ресторанов-участников смогут попробовать сеты, состоящие из закуски, горячего и десерта, приготовленные с использованием локальных продуктов. Помимо еды, гостям обещают интерактивы. Например, мастер-класс по приготовлению сибирского сугудая из нельмы, маринованного в тюменской минеральной воде, а также исторический завтрак, посвященный сибирскому купечеству в эмиграции винный ужин под фильм Хичкока, в котором сыграла актриса, родившаяся в Тюмени.