Тюменская область в 2021 году перевыполнила план экспорта сельхозпродукции на 46%

Тюменские производители за 2021 год почти в полтора раза увеличили экспорт своей продукции, обща сумма превысила 27,5 млн долларов США, как сообщает информационный центр правительства ТО, цифры озвучены на на очередном заседании президиума регионального правительства при обсуждении реализации программы развития АПК.

Среди прочих достижений АПК за 2021 год отмечено также, что объём произведенной сельхозпродукции за прошлый на душу населения превысил 52 тыс. рублей, план по производству скота и птицы в живом весе превышен на 26,6%, молока – на 1,2%. По картофелю регион первый в УрФО. В оборот ввели около 5тыс га неиспользуемых земель (план перевыполнен на 200%). В 2021 году открыт комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров компании "РУСКОМ".

Из негативного. Аномальная жара отрицательно повлияла на урожаи зерновых и зернобобовых культур, овощей открытого грунта. Несмотря на это, Тюменская область обеспечила собственные потребности.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Вклад в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса вносят все сельские жители: и трудовые коллективы крупных агропредприятий, и фермеры, и владельцы личных подсобных хозяйств. Продовольственная безопасность региона обеспечена.

В 2022 году строится племенной репродуктор индейки 2-го порядка компании "Дамате", 4-й очереди тепличного комбината "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха АО "ПротеинСиб".