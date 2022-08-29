Власти регионов УрФО обсуждают возврат к противоэпидемическим мерам

Заболеваемость коронавирусом в Уральском федеральном округе за минувшую неделю выросла на 40% по отношению к предыдущей неделе, на 60% увеличилось количество госпитализированных, что побуждает к осуждению вопрова возвару к ограничительным мерам, сообщается на сайте полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"Власти регионов обсуждают возврат к противоэпидемическим мерам. Так, на Ямале ввели обязательное тестирование на коронавирус для вахтовиков, а Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей", - отмечается в сообщении.

Вопросы об эпидемиологической обстановке обсуждались на традиционном оперативном совещании полпреда Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов УрФО.

По данным федерального оперштаба, за 28 августа в Тюменской области коронавирус подтвердился у 916 человек, днем ранее сообщалось о 1101 новом больном.