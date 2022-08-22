Тюменцам напоминают об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Согласно ч. 1 ст. 8.32. КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение адм. штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тыс. руб.; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

В силу ч. 2 ст. 8.32. КоАП РФ выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение адм. штрафа на граждан в размере от 30 до 40 тыс. руб.; на должностных лиц – от 40 до 60 тыс. руб.; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. руб.

В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без причинения ущерба лесным насаждениям, ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32. КоАП РФ (адм. штраф на граждан в размере от 50 до 60 тыс. руб.; на должностных лиц – от 100 до 110 тыс. руб.; на юридических лиц – от 1 до 2 млн руб.).

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса РФ.

При обнаружении природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.