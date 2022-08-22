В тюменских лесах за выходные ликвидировали один пожар

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на утро 22 августа в регионе нет действующих лесных пожаров, соощает деплеса.

За прошедшие сутки в лесах был зафиксирован один пожар, в этот же день он ликвидирован, ог6нем пройдено 1,1 гектара.

С 22 по 24 августа на всей территории Тюменской области II класс пожарной опасности - низкая пожарная опасность. Особый противопожарный режим, который был установлен с регионе с 15 апреля, отменен с сегодняшнего дня.