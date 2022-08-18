Лесной пожар в Тюменском районе ликвидирован

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Лесной пожар, выявленный накануне в Тюменском районе, ликвидирован, возгорание произошло по вине местного населения, сообщает деплеса ТО.

Лесной пожар был зафиксирован утром 17 июля при наземном патрулировании, в итоге огнём пройдено 0,1 га, на тушении было задействовано 14 человек и 6 единиц техники.

"Несмотря на небольшую площадь тушение данного пожара заняло немало времени. Пожар перешёл в почвенный и необходимо было тщательно пролить всю площадь. До позднего вечера сотрудники Тюменской авиабазы продолжали окарауливание. Работа на пожаре была продолжена утром. Только убедившись в том, что угрозы возобновления нет, пожар можно считать ликвидированным", - пояснили ситуацию в деплеса.