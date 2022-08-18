Лесной пожар в Тюменском районе ликвидирован

12:53 18 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/dlk_to72

Лесной пожар, выявленный накануне в Тюменском районе, ликвидирован, возгорание произошло по вине местного населения, сообщает деплеса ТО.

Лесной пожар был зафиксирован утром 17 июля при наземном патрулировании, в итоге огнём пройдено 0,1 га, на тушении было задействовано 14 человек и 6 единиц техники.

"Несмотря на небольшую площадь тушение данного пожара заняло немало времени. Пожар перешёл в почвенный и необходимо было тщательно пролить всю площадь. До позднего вечера сотрудники Тюменской авиабазы продолжали окарауливание. Работа на пожаре была продолжена утром. Только убедившись в том, что угрозы возобновления нет, пожар можно считать ликвидированным", - пояснили ситуацию в деплеса.

Теги: лесные пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022