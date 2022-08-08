Жители Тобольска смогут летать в Сургут, Красноярск, Нижнекамск и Чебоксары

15:00 08 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото пресс-службы аэропорта Ремезов

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов из Тобольска в Сургут, Красноярск, Нижнекамск и Чебоксары с 11 августа, сообщает пресс-служа тобольского аэропорта "Ремезов".

Рейс в Красноярск и обратно будут выполняться по четвергам и субботам, время в пути - 2 часа 15 минут. 

В Нижнекамск прямым рейсом из Тобольска улететь можно по четвергам, перелет займет 1 час 55 минут.

Сургут самолеты из Тобольска будет принимать по четвергам и субботам, вернуться обратно можно в пятницу и воскресенье. Время в пути составит 1 час. Кроме того, рейсом через Сургут тоболяки смогут улететь в Чебоксары. 

Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании - uvtaero.ru и у агентов. 

Теги: аэропорт , Красноярск , Росавиация , Сургут , Тобольск , Чебоксары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022