Жители Тобольска смогут летать в Сургут, Красноярск, Нижнекамск и Чебоксары

Фото пресс-службы аэропорта Ремезов

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов из Тобольска в Сургут, Красноярск, Нижнекамск и Чебоксары с 11 августа, сообщает пресс-служа тобольского аэропорта "Ремезов".

Рейс в Красноярск и обратно будут выполняться по четвергам и субботам, время в пути - 2 часа 15 минут.

В Нижнекамск прямым рейсом из Тобольска улететь можно по четвергам, перелет займет 1 час 55 минут.

Сургут самолеты из Тобольска будет принимать по четвергам и субботам, вернуться обратно можно в пятницу и воскресенье. Время в пути составит 1 час. Кроме того, рейсом через Сургут тоболяки смогут улететь в Чебоксары.

Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании - uvtaero.ru и у агентов.