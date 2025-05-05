Аэропорт Надыма перестал принимать и отправлять гражданские самолеты

11:23 05 мая 2025
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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 08:00 мск введены на работу аэропорта Надым. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Причины закрытия аэропорта не указаны. В сообщении отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

Теги: аэропорт , Надым , Росавиация
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