Аэропорт Надыма перестал принимать и отправлять гражданские самолеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 08:00 мск введены на работу аэропорта Надым. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.
Причины закрытия аэропорта не указаны. В сообщении отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
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