В Югру отправилась ещё одна партия сотрудников Тюменской авиабазы

30 сотрудников Тюменской авиабазы направлены в ХМАО - Югру для оказания помощи в ликвидации ЧС в лесах, ранее соОбщалось что 15 десантников-парашютистов будут тушить пожар в заповеднике ХМАО "Малая Сосьва".

Дополнительная переброска лесопожарных формирований осуществлена в связи с неблагоприятным прогнозом сохранения высокого класса пожарной опасности в Ханты-Мансийском автономном округа – Югре в рамках Межрегионального плана маневрирования.

В лесах на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Обстановка продолжает оставаться напряжённой. По данным Авиалесоохраны на сегодняшний день площадь, пройденная огнем, в Югре составляет уже около 14 тыс. га.

В рамках оказания региону помощи в борьбе с пожарами задействованы силы и средства ФБУ "Авиалесоохрана", а также специализированных учреждений по охране лесов нескольких регионов России.