Тюменская область за два года заменит на новые 24 школы в селах

24 старые деревянные сельские школы в Тюменской области заменят на новые к 2024 году, средства в бюджете заложены, сообщается в Telegram_канале губернатора.

В 2023 году в строй планируется ввести пять учебных заведений, в 2024 – 19. Три школы сейчас строятся, еще для пяти в ближайшее время будет определен подрядчик, на остальные готовят проекты.

Александр Моор: