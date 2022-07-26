Тюменская область за два года заменит на новые 24 школы в селах

13:43 26 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

24 старые деревянные сельские школы в Тюменской области заменят на новые к 2024 году, средства в бюджете заложены, сообщается в Telegram_канале губернатора. 

В 2023 году в строй планируется ввести пять учебных заведений, в 2024 – 19. Три школы сейчас строятся, еще для пяти в ближайшее время будет определен подрядчик, на остальные готовят проекты.

Александр Моор:

Ветхие деревянные школы в селах мы меняем планомерно. Только за последние три года построили шесть новых современных учебных заведений в Ялуторовском, Тобольском и Вагайском районах. Как и обещал, делаем всё, чтобы дети во всех населенных пунктах учились в комфортных условиях.

Теги: Александр Моор , село , строительство , школы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022