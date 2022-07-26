Тюменская область за два года заменит на новые 24 школы в селах

24 старые деревянные сельские школы в Тюменской области заменят на новые к 2024 году, средства в бюджете заложены, сообщается в Telegram_канале губернатора.
В 2023 году в строй планируется ввести пять учебных заведений, в 2024 – 19. Три школы сейчас строятся, еще для пяти в ближайшее время будет определен подрядчик, на остальные готовят проекты.
Александр Моор:
Ветхие деревянные школы в селах мы меняем планомерно. Только за последние три года построили шесть новых современных учебных заведений в Ялуторовском, Тобольском и Вагайском районах. Как и обещал, делаем всё, чтобы дети во всех населенных пунктах учились в комфортных условиях.
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