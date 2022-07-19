Власти Тюмени ищут подрядчиков для проведения капремонта домов

В 2022 году капитальному ремонту подлежит 904 конструктивных элемента в 638 многоквартирных домах Тюмени, ля выполнения работ требуются подрядчики, компаниям обещают льготы и авансы, об этом департамент городского хозяйства сообщил на своей странице в Vk.

"Приглашаем подрядные организации принять участие в выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Тюмени. Подрядные организации, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеют право участвовать в аукционах на выполнение работ. Для подрядных организаций, не включенных в реестр квалифицированных, существует возможность участия в работах по капитальному ремонту в качестве субподрядной организации или пройдя процедуру предварительного отбора подрядных организаций", отмечается в сообщении.

Для подрядчиков на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрена подбор аналогов материально-технических ресурсов отечественного производства и актуализации их стоимости силами подрядных организаций, авансовые платежи до 30-80% от стоимости работ по капремонту на закупку материалов и оборудования при соблюдении соответствующих условий и так далее.