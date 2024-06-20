В Тюменской области с 1 июля взнос на капремонт домов подорожает на 2,5 рубля за "квадрат"

С 1 июля 2024 года размер взноса р взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов составит 10 рублей в месяц с одного квадратного метра, до этого в течение десяти лет размер взноса составлял 7,5 рубля за "квадрат".

Причины увеличения взноса на капремонт – рост себестоимости работ из-за повышения рыночных цен на строительные и горюче-смазочные материалы, энергоносители.

В ближайшие три года в регионе капитально отремонтируют более 2 500 многоквартирников. За весь период реализации региональной программы капитального ремонта более 425 тысяч жителей Тюменской области улучшили условия проживания. "Оплата работ происходит из тех денег, что ежемесячно вносят жильцы. Размер взноса за капитальный ремонт в Тюменской области был установлен в 2014 году. С тех пор он составляет 7 рублей 50 копеек в месяц с 1 кв. метра. 10 лет эта сумма не менялась", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

В правительстве Тюменской области отмечают, что с 1 июля 2024 года размер взноса составит 10 рублей в месяц с 1 кв. метра, затем он будет ежегодно индексироваться. Подчёркивается, что даже после увеличения размер взноса на капремонт в Тюменской области останется самым низким в Уральском федеральном округе и одним из самых низких в России. При этом, в регионе продолжат компенсировать взносы на капремонт, сохранится адресная поддержка граждан.