Сгоревший дом на Олимпийской в Тюмени планируют восстановить до конца 2018 года

Работа по восстановлению дома № 4 по улице Олимпийской, который в начале января серьезно пострадал при пожаре, продлится до конца года. А пока погорельцы проживают в съемных квартирах, аренду которых оплачивает бюджет, сообщили в администрации города.

Напомним, после пожара эксперты МЧС России при помощи специального оборудования проверили дом и пришли к выводу, что, несмотря на серьезные повреждения, дом подлежит восстановлению и рекомендовали провести детальное обследование технического состояния строительных конструкций. На основе заключения сотрудники специализированной организации исследовали плиты перекрытия, с помощью специальных приборов выполнили измерения прочности кирпичных и железобетонных конструкций здания,теперь осматривают помещения.

По итогам обследования будет составлено задание проектировщикам. На подготовку проектной документации потребуется еще около месяца. Восстановление дома (строительство и монтаж) планируется произвести до конца 2018 года. Все работы ведутся за счет средств городского бюджета.

Что касается материальной помощи, то вопрос выплат собственникам жилья на ремонт решится после восстановления дома. Муниципальные квартиры отремонтируют за счет городской казны. Пока же погорельцы арендуют чужие квартиры. Тем, у кого квартира в доме - единственное жилье, расходы на съем компенсирует бюджет. Управление соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района уже оплатило наём 51 квартиры, еще пять заявлений, поступивших в середине февраля, специальная комиссия рассмотрит до 7 марта. Остальные собственники квартир либо имеют другое жилье, либо не подали заявление на получение помощи.

Размер помощи составляет до 15 тыс. рублей в месяц на наем однокомнатной квартиры и до 18 тысяч - на двухкомнатную квартиру. На оплату услуг риелтора компенсируется не более 12 тыс. рублей.